Il Museo di Storia Naturale apre per sabato 18 maggio per la Notte dei Musei: in anteprima i nuovi reperti icnologici

In occasione della Notte Europea dei Musei non poteva mancare presso il Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza (via Scalabrini 197) una serie di eventi di raro interesse.

A partire dalle ore 21, oltre alle visite guidate alle collezioni permanenti del Museo - tra le quali spicca la pregevole collezione Dosi di minerali provenienti da ogni parte del Mondo - i visitatori potranno partecipare alla prima presentazione al pubblico di reperti icnologici unici, scoperti recentemente nel territorio piacentino.

Farà seguito la presentazione del 3° libro della nuova collana “Ambiente Piacentino”. edito dalla Società Piacentina di Scienza Naturali. Dedicato a far comprendere al pubblico la natura e la genesi di queste particolari tracce fossili, il libro “Icnofossili del Piacentino”, a cura di Girolamo Lo Russo con la consulenza scientifica del Dr Andrea Baucon, offre ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi in modo semplice ed intuitivo a

questo particolare aspetto della paleontologia.

Seguirà, per chi avesse interesse verso questi ritrovamenti, una interessante presentazione di approfondimento sullo stato delle ricerche e delle attività svolte e programmate dal Museo di Storia Naturale di Piacenza.