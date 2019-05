Maria Cecilia Guerra e Pier Luigi Bersani per l'Europa del lavoro e dei diritti

Maria Cecilia Guerra, esponente di ARTICOLO 1, candidata alle elezioni europee nella circoscrizione Emilia occidentale per la lista “Pd – Siamo Europei - PSE”, sarà a Piacenza DOMENICA 19 maggio alle 17.30 presso il Teatro “Gioia” – Via Melchiorre Gioia, 20 insieme a Pierluigi Bersani per un incontro aperto a tutti dal titolo. “Per L’Europa del lavoro, dei diritti, dell’uguaglianza e dell’inclusione”.

Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi di Modena, senatrice dal 2013 al 2018, è stata Viceministro nel governo Letta con deleghe al Lavoro, politiche sociali e Pari Opportunità e, successivamente, capogruppo al Senato di Articolo 1 MDP.

È membro del CAPP - Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche - e del CEFIN - Centro Studi di Banca e Finanza. Fa parte del comitato di redazione de lavoce.info, della direzione della rivista Politica Economica, e del Comitato scientifico della Rivista delle politiche sociali.