Aspettando Natale nei Castelli del Ducato, magiche proposte

Le proposte dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza anticipano la Magia del Natale e vi offrono dal 25 novembre al ponte dell'Immacolata fino a Natale suggestive occasioni per scopriee l'atmosfera magica di rocche e manieri antichissimi, già vestiti a festa, con Mercatini a tema e visite fiabesche con animazione per bambini.

Programma

Castello di San Pietro in Cerro (PC)

LA MAGIA DEL NATALE - PROPOSTE CREATIVE



Domenica 25 Novembre 2018 dalle 10.00 alle 18.00

Attendiamo con ansia l'ultima domenica di Novembre per accogliervi, come ogni anno, in occasione de "La Magia del Natale - Proposte Creative". Lungo in viale dei tigli il profumo delle castagne arrostite, della legna che brucia nei bracieri e del vin brûlé vi confermeranno che siete nel luogo giusto! Il portone del Castello si aprirà alle ore 10 sul maestoso cortile dei Cavalieri, dove l'installazione luminosa degli alberi natalizi farà già respirare a tutti una suggestiva aria di festa.

Nelle sale del pian terreno e nel cortile, numerosi produttori vi presenteranno l'eccellenza enogastronomica del territorio (e non solo), assoluta protagonista della nostra proposta ecosostenibile e di qualità per i regali di Natale “da mangiare”.

Per tutti gli altri regali, invece, troverete ad attendervi nelle sale e nei saloni del piano nobile, artisti e artigiani con le loro creazioni, che spazieranno dal design più contemporaneo, al vintage più nostalgico e patinato. E poi abbigliamento sartoriale per grandi e piccini, complementi d’arredo, antiquariato, accessori, gioielli e bijoux; una proposta creativa piuttosto varia e trasversale, sempre accomunata dall’alta qualità dei materiali e dall’originalità della lavorazione e della realizzazione dei pezzi. Per pranzo e per merenda potrete concedervi diversi sfizi gastronomici: dalle proposte più informali dello street food di qualità allestito lungo il viale d’ingresso, ai panini “di una volta” imbottiti con l’investitura e la porchetta arrostita. Non mancheranno interessanti proposte gastronomiche anche per gli Ospiti vegetariani e vegani.

In occasione dell’evento sarà inoltre possibile visitare, con l’acquisto del ticket presso la biglietteria del Castello, la mostra "Cina Millenaria - I Guerrieri di Xian" allestita nei sotterranei della roccaforte e il MiM - Museum in Motion, collezione di arte contemporanea che trova spazio lungo tutto il sottotetto e l’antico camminamento di ronda.

Al Castello di San Pietro in Cerro per una gioiosa giornata di festa novembrina!

Ingresso ad offerta minima di Euro 1,00 per persona

L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Amici del Cane del canile di Castell’Arquato



Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

CASTELLO DI SCIPIONE DEI MARCHESI PALLAVICINO: LA MAGIA DEL NATALE NEL CASTELLO INCANTATO



Un magico tour del millenario Castello addobbato a festa e illuminato dalle candele, con il grande camino acceso e suggestivi giochi di luce che animeranno gli affreschi

Da venerdì 7 dicembre a sabato 8 dicembre

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – Prenotazione richiesta

E sabato 15, sabato 22, sabato 29 e lunedì 31 Dicembre 2018

Borgo Medioevale di Scipione Castello – Salsomaggiore Terme (PR)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – Prenotazione richiesta

Addobbato a festa e nella calda atmosfera del grande camino acceso, il Castello Millenario prenderà vita sotto la luce vibrante delle candele mentre suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali animeranno gli affreschi. Un magico tour per grandi e piccoli con anche l’apertura straordinaria del passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino illuminato. Dopo il tramonto, con il calare della sera, la magia del Natale e della notte di San Silvestro, scende sul millenario Castello sfiorato dalla brina invernale, sulle bellissime colline tra Parma e Piacenza, a 2 km da Salsomaggiore Terme. Illuminato dalla sola luce vibrante dei candelabri d’argento, fiaccole, lumini e lanterne, con il suo albero di Natale e il grande camino acceso, il Castello accoglierà i suoi ospiti grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata dei tempi lontani, tra il profumo di spezie e di pino. Nei saloni, suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali daranno vita e voce agli affreschi mentre le decorazioni vegetali diventeranno realtà, trasformandosi in beneauguranti ghirlande di foglie e di frutta. I preziosi soffitti Seicenteschi si vestiranno di luce e sui camini e accanto alle finestre, rami di edera, pino e bacche selvatiche, si rispecchieranno con la rigogliosa natura che circonda il Castello. Sotto il romantico luccichio delle candele sarà inoltre possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, lasciandosi avvolgere dalla magia del luogo. Per l’occasione, nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà per mostrare l’antica via di fuga. Verranno inoltre aperti l’intero loggiato Seicentesco, con le sue finestre che si aprono come fughe prospettiche sull’incantevole paesaggio collinare, e il giardino ai piedi del Castello, con la sua maestosa torre, i merli e l’antica postazione delle guardie illuminati. Per chi vorrà trattenersi più a lungo sulle colline del Sale, c’è la possibilità di pranzare presso i ristoranti della zona e passare una o più notti da fiaba nell’esclusiva suite nella torre trecentesca del Castello. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione:

Adulti: 15,00 Euro

Bambini da 6 anni a 16 anni: 10,00 Euro

Gratuito: bambini fino 5 anni

Parcheggi vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo



Castello di Agazzano (PC)

ORANGE WINE AL CASTELLO DI AGAZZANO - PRIMA EDIZIONE



Orange Wine, il nuovo colore del bianco, domenica 9 e lunedì 10 dicembre.

Alla scoperta del meraviglioso mondo degli Orange Wine, i vini bianchi macerati: domenica 9 e lunedì 10 dicembre 2018 i vignaioli naturali nelle incantevoli sale del castello di Agazzano (PC) presentano i vini bianchi fatti secondo un’antica tradizione.

Pensavate di conoscere tutti i colori del vino? Da alcuni anni i vignaioli naturali con la passione per il recupero delle tradizioni hanno riportato in tavola un quarto colore, l’arancione! Vini da uve a bacca bianca che assumono mille sfumature color arancio: dall’ambrato all’arancione pieno fino al bronzo, grazie al prolungato contatto delle bucce dell’uva prima con il mosto, poi con il vino. Una classica vinificazione come si usa per i vini rossi: le bucce dell’uva cedono le sostanze in esse contenute rendendo il vino molto più complesso e intrigante sia al naso che in bocca. Ed è la buccia che permette di esprimere la vera identità del vino.

E per vini così particolari non poteva mancare una location d’eccezione, le bellissime sale del castello di Agazzano, piccolo paese sulle colline piacentine, che domenica 9 e lunedì 10 dicembre 2018 ospiteranno la prima di edizione di “Orange Wine – Il nuovo colore del bianco”. Saranno presenti una cinquantina di vignaioli che hanno scelto l’agricoltura biologica o biodinamica e che vinificano le proprie uve con metodi tradizionali. Un tuffo tra profumi e sapori insoliti alla scoperta di vitigni e vini davvero straordinari per un vino né rosso, né bianco: orange.

La macerazione sulle bucce per i vini bianchi è una tradizione antica, contadina, sparita o quasi con l’avvento di nuovi macchinari di cantina che permettono di eliminare le bucce immediatamente. Una tradizione che resiste in Georgia, definita la “culla del vino”, ma anche nelle campagne italiane dove il vino contadino ha sempre sostato sulle proprie bucce più o meno a lungo. Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e Liguria sono luoghi dove ancora oggi le uve bianche vinificate in casa sono tradizionalmente macerate.

Numerosi vignaioli naturali hanno iniziato a proporre tra i propri vini alcuni orange wine già dalla fine degli anni Novanta e oggi l’invito è quello di gustarli e conoscerli direttamente dalle mani e con le parole dei vignaioli nella splendida cornice della rocca medioevale del castello Anguissola Scotti Gonzaga di Agazzano.

L’evento è organizzato da Echofficine che propone annualmente il salone dei vini naturali, di tradizione e territorio “Sorgentedelvino LIVE”, la cui 11a edizione si svolgerà a Piacenza Expo da sabato 9 a lunedì 11 febbraio 2019.

Le degustazioni ai tavoli dei produttori di Orange Wine apriranno domenica 9 dicembre (dalle ore 10 alle 18) e lunedì 10 dicembre dalle ore 11 alle 18.

Ingresso: Euro 20,00, ridotto Euro 15,00.



Castello di Gropparello (PC)

CASTELLO D'INVERNO...MAGIE DEL NATALE INCANTATO



Ricchi broccati, spezie profumate, tanti camini pronti per l’accensione….arance steccate, fiocchi e bacche rosse…Le sale si vestono di ghirlande, luci e colori.

Nei giorni 8 e 9,16, 23 e 30 Dicembre

Visite guidate: tutti i giorni alle 11:30, solo su prenotazione.

Sabato, domenica e festivi, lunedì visite guidate alle 11:30 ed alle 15:00, solo su prenotazione

Laboratorio Creativo per i bambini: L’atelier delle Candele o Costruiamo il Castello – prenotazione obbligatoria

Il grande albero torna a trionfare nella Sala d’Armi, dove il clavicembalo e l’arciliuto attendo i loro musicisti…

Il salotto da tè del piano nobile profuma di miele e fiori d’arancio,

Nelle antiche cucine il tè della servitù è pronto sul tavolo centrale dove trionfa una splendida composizione di zucche e melograni, e per i bimbi sono pronte creme fumanti al profumo di vaniglia e biscotti al sapore di uvetta di zibibbo e cannella…Nell’angolo le antiche bambole di famiglia attendono i bambini per rinnovati giochi davanti al camino

E’ inverno…. il Castello si prepara all’avvento del Magico Natale!

Costo della visita Euro 10,00 a persona

Costo dell’atelier delle Candele o Costruiamo il Castello Euro 15,00 a persona

Possibilità di pranzare alla Taverna Medievale.

Dopo la Visita guidata del pomeriggio, per chi lo desidera è possibile fermarsi per una merenda a base di cioccolata calda, macarons, torta di mele alla cannella e vin brûlé speziato.

Il biglietto comprende: visita guidata al Castello completamente addobbato per le festività natalizie e di fine e inizio anno, compresa la Sala dei Giochi antichi. Il biglietto è uguale sia per adulto che per bambino dai 3 anni di età



Reggia di Colorno (PR)

ALLA REGGIA DI COLORNO SI RESPIRA L'ATMOSFERA DEL NATALE!



La Duchessa di Colorno Madame Élisabeth aprirà le porte del suo Palazzo...

sabato 8 dicembre, ore 15.30, Piano Nobile, Sala del Trono

La Duchessa di Colorno Madame Élisabeth aprirà le porte del suo Palazzo e racconterà le sue storie a principi, cavalieri, fate, dame e gentildonne. Se principe o principessa in maschera non sarai davanti alla Duchessa ti inchinerai. Al termine una dolce sorpresa per i piccoli partecipanti.

Per bambini da 4 a 10 anni: ingresso Euro 5,50

Prenotazione obbligatoria (max 30 bambini).

L’iniziativa si terrà al raggiungimento di minimo 15 bambini.

L’appuntamento è presso la Biglietteria della Reggia di Colorno.



Rocca di Sala Baganza (PR)

MA CHE MARCHÉ



“Ma che Marché” è una mostra mercato rivolta all’artigianato d’eccellenza e alle creazioni manuali di pregio, compresa una sezione dedicata ai prodotti alimentari e trasformati di alta qualità.

Da sabato 8 dicembre a domenica 9 dicembre

Le stanze della Rocca Sanvitale di Sala Baganza ospiteranno l’esposizione “Ma che Marché”, mercato dell’artigianato di qualità organizzato dall’Associazione Ortocolto. Quattro giorni di espositori: prodotti gastronomici particolari e artigianali, vecchi mestieri, oggetti e abbigliamento vintage, abbigliamento e altri articoli handmade, mobilio, gioielli. Tantissimi gli espositori che si alterneranno nelle quattro giornate. Per i più piccoli sarà possibile partecipare a divertenti laboratori. Quest’anno l’appuntamento raddoppia, due week end per tuffarsi negli acquisti prenatalizi.

In occasione di Ma che marché la Rocca sarà accessibile col biglietto della mostra mercato e saranno sospese le visite guidate. Non saranno applicati sconti sul biglietto di ingresso.

Orario di apertura: 10.00 - 19.30.

Costo della manifestazione a persona: Euro 5,00

Costo per bambini (fino a 14 anni d’età inclusi): gratuito

L’evento si svolge anche in caso di maltempo



Castello di Contignaco (PR)

WEEK-END DELL’IMMACOLATA A CONTIGNACO



Verso il Natale tra Storia e Sapori nel Castello degli Aldighieri

Sabato 8 (Immacolata) e domenica 9 dicembre 2018, ore 16.00, 17.30 e 19.00

In occasione della Festa dell’Immacolata, il Castello di Contignaco propone un piacevole connubio di Storia e Sapori in preparazione del Natale.

Gli ospiti saranno dapprima accompagnati a scoprire le sale interne della fortezza e le vicende di cui sono state testimoni le sue pietre millenarie. Le antiche mura del Castello hanno attraversato ben dieci secoli di storia e, dopo la loro fondazione nell’XI secolo per opera dei Pallavicino, sono tra l’altro appartenute agli Aldighieri di Parma, famiglia imparentata col sommo poeta della Commedia, Dante Alighieri.

A conclusione della visita, gli ospiti potranno deliziare i loro palati con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine del Castello: il Bianco del Conte, il Rosso Durante, il Rosso del Sasso e il Rosso del Rio dei Predoni, tutti ottenuti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale. La degustazione sarà accompagnata da alcune dolcezze natalizie tipiche del Parmense, tra cui la deliziosa spongata prodotta dalla Casa del Pane Zalaffi, storica panetteria di Salsomaggiore Terme. Sia sabato 8 che domenica 9 dicembre le visite avranno inizio alle ore 16, 17.30 e 19. Al calar della luce, il Castello offrirà ai suoi ospiti la magia di una suggestiva atmosfera serale.

È raccomandata la prenotazione.

Costo a persona:

adulti Euro 12.00;

bambini fino a 14 anni Euro 8.00 (ai bambini verranno offerte bevande analcoliche).

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

Parcheggi più vicini: presso il Castello.



Villa Dosi Delfini (PONTREMOLI – MS)

PONTE DELL'IMMACOLATA A VILLA DOSI DELFINI



Visite guidate straordinarie di Villa Dosi Delfini a Pontremoli in Lunigiana.

Da sabato 8 dicembre a domenica 9 dicembre

Visite guidate straordinarie di Villa Dosi Delfini a Pontremoli in Lunigiana.

Villa Dosi Delfini, Via Chiosi, Pontremoli

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona: 8,00 euro

Costo per bambini (dai 6 ai 12 anni): 5,00 euro

Parcheggi più vicini: Parcheggio Via del Seminario e Via Chiosi



Castell'Arquato (PC)

WINTERLAND



Festa a tema natalizio: mercatini, mostre di presepi, street food, spettacoli itineranti, visite guidate con animazione alla Rocca Viscontea

sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 10.00 alle 19.00

Rocca Viscontea di Castell’Arquato e intero borgo

Una giornata incantata, fatta di luci, profumi, sapori e colori… un’atmosfera magica che vi accompagnerà lungo le vie dell’incantevole borgo medioevale di Castell’Arquato attraverso mercatini natalizi, presepi, mostre e alberi di Natale per scoprire ed acquistare oggetti d’artigianato, decorazioni, leccornie, prodotti tipici e idee regalo tra caldarroste, vin brulè e tante specialità enogastronomiche.

Nel Palazzo del Podestà, in Piazza Municipio, potrete ammirare la tradizionale mostra di presepi: “Presepi del Mondo”.

Potrete passeggiare tra le vie acciottolate dell’antico borgo alla scoperta dei mercatini di artigianato legato al Natale e gustare specialità tipiche gastronomiche in versione “street food”. Le viuzze del borgo si animeranno con musica, zampognari e spettacoli natalizi a cura del gruppo TaDaM.

Presso l’Enoteca Comunale in Piazza Municipio sabato 8 dicembre sarà possibile assaggiare una selezione di spumanti piacentini nella degustazione “Bollicine Experience”, accompagnata da panettone artigianale (Euro 10,00).

Alle ore 16.00, sia sabato che domenica, Babbo Natale aspetterà i bimbi nella Rocca Viscontea per una foto ricordo e soprattutto per ritirare le letterine con i loro desideri!

Costo della manifestazione a persona: Ingresso gratuito al borgo.

Ingresso alla Rocca Viscontea: intero 5,00 Euro, ridotto 4,00 Euro.

Parcheggi più vicini: Parcheggio n°3 e n°4 in Via Pontenuovo



Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

ANIMAZIONE FIABESCA PER BAMBINI IN CASTELLO



Visita a tema alla Rocca con dolce saluto finale per bambini e famiglie.

Per il Ponte dell’Immacolata, Domenica 9 dicembre alle ore 15.00

Visita della Rocca Sanvitale con animazione a tema liberamente tratto dal fantasy con dolce saluto finale per bambini e famiglie. L’iniziativa è occasione per promuovere il piacere della scoperta di nuove storie e nuovi libri.

La prenotazione è obbligatoria.

La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.

Costo della manifestazione:

Adulti: Euro 10,00 a persona

Bambini da 4 anni a 11 anni: Euro 10,00 cad.

Parcheggi gratuiti nel paese



Reggia di Colorno (PR)

ANTICO MERCATO CONTADINO DI COLORNO



L’antico Mercato Contadino vede riunirsi ogni terza domenica del mese artigiani, associazioni, produttori a KM 0 nella piazza del Comune di Colorno.

Domenica 16 dicembre

Il mercato ha lo scopo di promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità; stimola un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato dall’attività agricola sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e per i produttori. Garantisce al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più freschi vista la vicinanza con il luogo di produzione e di stagione, promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio.



Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

MERCATINO ANTIQUARIATO E MERCATO DELL'INCANTO



Mercato di antichità, modernariato, collezionismo, rigatteria e oggettistica

Domenica 16 dicembre

Il Mercatino di Fontanellato rientra nel circuito dei mercati storici con circa 100 espositori. Tra gli stand dell'antiquariato si possono trovare pezzi pregiati da collezione e rarità: tra antiquariato d’epoca, rigatteria, vintage retrò e modernariato, con porcellane, mobili, dipinti, stampe, dischi, giocattoli, cornici, preziosi d’oro e argento, ceramiche, cristalli, arredi, strumenti d’uso quotidiano o soprammobili di bellezza, di tutte le epoche e stili.

Parcheggi più vicini: Via XXIV Maggio, Viale Roma. A due kilometri è presente a Fontanellato un'area camper attrezzata con possibilità di sostare con i propri mezzi tra via Polizzi e via XXIV Maggio con 240 piazzole.



NATALE



Labirinto della Masone (PR)

PRANZO DI NATALE



25 Dicembre 2018

Al Ristorante Al Bambù si svolge il grande pranzo di Natale dedicato a chi ama la tradizione culinaria parmense e vorrà trascorrere un giorno all’insegna della buona cucina, gustando i piatti delle feste secondo le storiche ricette di casa Spigaroli, dagli anolini al bollito al panettone.

Ristorante al bambù all’interno del Labirinto della Masone.

La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.



Mastio e Borgo di Vigoleno (PC)

PRESEPIO DI VIGOLENO



Presepio meccanico elettronico dal 1989

Da martedì 25 dicembre a domenica 27 gennaio

25 dicembre: apertura dopo la messa di mezzanotte

Sabato e festivi 9.00 – 18.00

Il 25 dicembre, dopo la messa di mezzanotte, nel borgo di Vigoleno verrà aperto al pubblico il presepio meccanico elettronico, che resterà in funzione sino all'ultimo fine settimana di gennaio 2019. Il tradizionale presepio di Vigoleno collocato in una piccola casa del borgo medioevale di cui occupa quasi interamente una stanza. Percorrendo lo stretto vicolo che scende a fianco dell’oratorio della Vergine delle Grazie, ci si imbatte in una ripida scala che conduce all’ingresso della casetta. Lo spazio è così limitato che, per visitare il presepio, occorre seguire un senso unico: si entra da una porta e si esce da un’altra porta. Davanti al piccolo edificio si trova un suggestivo terrazzo panoramico a strapiombo sulla valle.

Il presepio nasce nel 1989, dalla bravura e dall’impegno di artigiani locali che ogni anno lo rinnovano e ne curano la manutenzione. Attualmente comprende 35 movimenti, 42 motorini e 6 pompe ad acqua con un ciclo del giorno e della notte della durata di 7 minuti.

Dal 1992, il presepio di Vigoleno è iscritto all’Associazione Italiana Amici del Presepio.

Nessuna prenotazione: ingresso libero

Parcheggi più vicini: Rio delle Noci a 100 m dal borgo