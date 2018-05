Piacenza Musei, visite guidate per la primavera-estate 2018

Piacenza Musei è lieta di presentare il programma delle visite guidate per la primavera - estate 2018 (con già qualche accenno per l’autunno), ricco d’incontri interessanti ed esclusivi per i soci.

Di seguito un breve accenno delle visite guidate; il programma è consultabile sul sito www.piacenzamusei.it:

• Visita alla Pinacoteca Nazionale di Bologna e al Duomo di Modena - sabato 26 maggio

• Il Museo Archeologico di Pianello e a Rocca d’Olgisio - giovedì 31 maggio

• Il Museo Archeologico di Parma e alla Galleria d’Arte Nazionale - venerdì 8 giugno

L’Associazione Piacenza Musei sta inoltre analizzando la fattibilità di organizzare per l’autunno 2018:

• Viaggio in Toscana, percorso delle Ville Medicee (inizio settembre)

• Accademia Carrara di Bergamo (ottobre)

• Il Romanico a Piacenza (ottobre)

• Conferenza sui templari (novembre)

Il prossimo appuntamento è dunque previsto per sabato 26 maggio a Bologna e Modena.

La visita guidata è a cura del Dott. Stefano Pronti, Vice Presidente di Piacenza Musei e della Dott.ssa Jadranka Bentini, già Soprintendente Beni Artistici. A Bologna si visiteranno la Pinacoteca Nazionale di Bologna a completamento del percorso artistico del Guercino. Un particolare riguardo sarà riservato anche alle sale Raffaello, Carracci, Reni e alla pittura bolognese in genere.

A Modena si visiterà il Duomo, capolavoro di Lanfranco, e il ciclo scultoreo di Wiligelmo, capofila della scultura romanica.

SABATO 26 maggio 2018 - partenza alle ore 7:00 dal parcheggio c/o lo Stadio Leonardo Garilli (via Gorra, Piacenza)

MATTINO

6.50 Ritrovo a Piacenza nel parcheggio c/o lo Stadio “Leonardo Garilli” di via Gorra Si prega di osservare la massima puntualità.

7.00 Partenza con pullman Granturismo comfort.

9.30 Arrivo in loco e inizio visita guidata alla Pinacoteca Nazionale di Bologna a completamento del percorso artistico del Guercino. Un particolare riguardo sarà riservato alle sale Raffaello, Carracci, Reni e alla pittura bolognese in genere.

12:30 Pranzo libero.

POMERIGGIO

14.30 Partenza per Modena.

15.30 Arrivo in loco e visita guidata al Duomo di Modena, modello imprescindibile di architettura e di scultura romaniche, ad opera rispettivamente Lanfranco e di Wiligelmo.

18.00 Partenza da Modena per rientro a Piacenza (rientro previsto per le ore 19:30).

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2018.

L’uscita è riservata ai soli soci di Piacenza Musei e a coloro che sono intenzionati a iscriversi.

Per informazioni contattare la segreteria:

0523.615870 - segreteria@associazionepiacenzamusei.it