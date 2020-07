Arte, musica, intrattenimento...le proposte per il weekend dal 10 al 12 luglio

Visite guidate, concerti, rappresentazioni teatrali...riprende a pulsare la vita culturale della città e della provincia. Sempre nell'assoluto rispetto della normativa anti Covid 19, ecco cosa offre questo secondo weekend di luglio!



INTRATTENIMENTO

PICCOLO ASMODEO è il titolo dello spettacolo per famiglie in scena gratuitamente nel cortile di Palazzo Farnese giovedì sera.

Prosegue il CINEMA SOTTO LE STELLE all'Arena Daturi, la rassegna cinematografica estiva che ci terrà compagnia fino a settembre. Venerdì e sabato è in programma il film JOKER (rispettivamente in lingua oiginale e in italiano) mentre domenica è la volta di JUDY, con Renèe Zellweger.

SERATA VIA FRANCIGENA venerdì a Roveleto di Cadeo, con filmati e testimonianze

Continua a riscuotere successo la ESTATE JAZZ ALL'OSTERIA ANTICA ROMEA, dove ogni venerdì sera fino a tutto luglio si alterneranno valenti musicisti. Venerdì 10 luglio è in programma un concerto che vede Maria Luisa Matino accompagnata da Giovanni Guerretti al pianoforte e da Gianni Satta alla tromba e flicorno.

Venerdì a Vigoleno torna la LETTERATURA NEI LUOGHI DELLS STORIA, con una serata dedicata al romanzo “Il Mio Nome è Nessuno – Il Ritorno” di Valerio Massimo Manfredi".

Swing and Pop - Wally's Orchestra & Walter Ricci è il concerto d'apertura - in programma sabato sera a Travo, in Piazza Trento - del Festival NOTE IN VALLE. SAPORI SONORI DELLA VAL TREBBIA.

Sabato alle 21.30 presso la Ex Chiesa di San Lorenzo, in via del Consiglio, è in programma il Reading teatrale LECTURA DANTIS, mentre domenica sera nella stessa location la Tampa Lirica propone un GALA per ricordare Nelio Pavesi, il noto consigliere comunale e musicista, vittima del coronavirus.

Sarà ancora la Chiesa di San Lorenzo al ospitare sabato 11 luglio dalle 11 alle 12.30 il MEMORIAL NELIO PAVESI, con musiche verdiane accompagnate da letture di Manzoni e dello stesso maestro Verdi. Ricorderà Nelio Pavesi, tra gli altri, anche Marilena Massarini“

Sabato sera il parco di Villa Rossi, a Ponte dell'Olio ospiterà il primo di tre concerti targati Conservatorio Nicolini. Protagonista di questo primo appuntamento il Trio Jazz Tartanella - Straniero - Mengotto

INCONTRI

Sarà lo scrittore piacentino Gabriele Dadati ad aprire il programma dell’edizione 2020 delle SERATE LETTERARIE GIANA ANGUISSOLA di Travo. Giovedì, a partire dalle 21.15 nella piazzetta dell’asilo di via Borgo Est, l’autore dialogherà con Tiziana Albasi per presentare il suo ultimo libro "Nella pietra e nel sangue" uscito a gennaio per Baldini+Castoldi.

Ritornano a Perino gli appuntamenti della rassegna letteraria LIBERI DI LEGGERE. LIBRI DA LEGGERE promossa dall’associazione culturale FestiValTrebbia. Gli incontri si terranno all’aperto, in piazza Gazzola, dalle 20.30. Il primo appuntamento è venerdì 10 con Stefano Ghigna che presenta "Il lato oscuro dei giorni".

ESCURSIONI

Escursioni in compagnia per ritrovare il buonumore e la forma fisica! Piacenza Cammina 2.0 propone per sabato una escursione notturna al Monte Capra e per domenica una escursione all'Eremo di San Michele.

Il gruppo Happy Walking propone domenica una escursione alla scoperta dei suggestivi e affascinanti salti delle Cascate del Perino.

VISITE GUIDATE

Palazzo Farnese e i suoi tesori artistici si potranno ammirare fino a tutto il mese di luglio ogni sabato e domenica, mentre il venerdì sera sono previste VISITE GUIDATE A TEMA.

I grandi protagonisti della dinastia Farnese: papa Paolo III e Alessandro è il tema di venerdì 10 luglio..

Sabato sera CoolTour e Kronos - Museo della Cattedrale propongono una nuova edizione de LE CHIESE SCOMPARSE DI PIACENZA, visita guidata in presenza. Si tratta di un nuovo viaggio alla ricerca delle chiese di Piacenza che non ci sono più perchè demolite, riconvertite o soppresse. La visita in presenza è preceduta giovedì sera da una visita guidata virtuale.

KRONOS - MUSEO DELLA CATTEDRALE per tutto il mese di luglio offre visite guidate ogni sabato pomeriggio e ogni domenica mattina.

Visitabili ogni domenica anche il MUSEO DELL'ABBAZIA di Bobbio e il MUSEO COLLEZIONE MAZZOLINI.

......e durante la settimana....

Da EATALY PIACENZA...tutti i mercoledì c'è la proposta Dal banco alle tavole italiane! Si può scegliere tra i tagli del reparto macelleria, che verranno poi cucinati nel ristorante, per pranzo o a cena. Sia la carne che una selezione di vini della cantina di Eataly saranno a prezzo di banco. Mercoledì 8 luglio è di turno...il Lazio!

La Cooperatva Il Germoglio di via Bubba "anticipa" dii un giorno il fine settimana e propone il GREEN THURSDAY, ogni giovedì dalle ore 20 fino alla fine di luglio. Apericena squisita con scelta tra vari appetitosi taglieri e Bottega con Garden aperti anche in orario serale, con sconti e offerte speciali.