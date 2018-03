«Votando 5Stelle o centrodestra a rischio la stabilità del Paese e la coesione sociale»

“La posta in gioco domenica è alta. C'è a rischio la stabilità del Paese, nel caso della vittoria dei 5 stelle. C'è a rischio la coesione sociale, se vince la destra: con la flat tax, per far risparmiare i più ricchi saranno tagliati i servizi dalla sanità alle pensioni. I cittadini dovranno pagarsi direttamente per intero i servizi sanitari, sociali, l'istruzione: mi auguro che le prossime ore servano per riflettere e non mettere a repentaglio diritti che oggi diamo per scontato". Così il Ministro Andrea Orlando, intervenuto a Gariga per chiudere la campagna elettorale del centrosinistra. Al suo fianco, tutti i candidati della coalizione e il segretario provinciale del Pd Silvio Bisotti. “L’unico modo per portare l'Italia fuori dalla crisi è di dare continuità al lavoro iniziato dal Governo Paolo Gentiloni”, ha aggiunto Bisotti. “In questi ultimi anni l'economia è ripartita, i consumi anche, e i flussi migratori sono calati del 30%: risultati che non possono essere cancellati con un salto nel buio, consegnando l’Italia a chi ha già governato per decenni con false promesse e portando il Paese sull'orlo del baratro. Per questo è importante mandare in Parlamento persone capaci e competenti come sono i candidati del centrosinistra”.

Gallery