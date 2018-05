AIPo: Luigi Mille è il nuovo direttore, Francesco Balocco nominato presidente del Comitato

Il Comitato di Indirizzo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, formato dagli Assessori alla difesa del suolo delle quattro Regioni costitutive: Francesco Balocco (Piemonte), Paola Gazzolo (Emilia Romagna), Pietro Foroni (Lombardia), Gianpaolo Bottacin (Veneto), si è riunito il 3 maggio nella sede centrale dell’Agenzia, a Parma, per nominare il nuovo presidente del Comitato e il nuovo direttore dell’Agenzia, a seguito della conclusione del mandato, rispettivamente, di Viviana Beccalossi e di Bruno Mioni. La presidenza viene assunta ogni due anni, a turno, da una delle Regioni di AIPo. Il nuovo presidente per il prossimo biennio è Francesco Balocco, assessore piemontese ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, il nuovo direttore, con incarico triennale, è invece Luigi Mille, dal 2003 dirigente AIPo dell’area idrografica Lombarda.

Mille, lombardo (nato a Calvisano, Brescia, nel 1956), negli anni precedenti all’entrata in servizio all’AIPo è stato dirigente alla Provincia di Brescia nel settore ambiente, per poi passare alla Regione Lombardia dal 1997 al 2003, dove si è tra l’altro occupato di gestione dei rifiuti e difesa e valorizzazione del territorio. In questa veste ha contribuito alla creazione dell’AIPo (2003) a seguito della soppressione del Magistrato per il Po. L’AIPo (www.agenziapo.it) è l’ente interregionale che cura la sicurezza idraulica lungo il Po e gli affluenti, nei tratti arginati, con realizzazione e manutenzione delle opere di difesa idraulica e servizio di piena. L'Agenzia si occupa inoltre dei progetti e delle infrastrutture per la navigazione fluviale. AIPo è presente, oltre che nella sede centrale di Parma, con 12 uffici territoriali nelle quattro regioni di riferimento.

«I prossimi due anni - ha dichiarato l'assessore e presidente Balocco - ci vedranno impegnati nel proseguimento del lavoro di revisione delle procedure e della macchina organizzativa per renderla più efficace. AIPo è un ottimo esempio di lavoro collegiale tra le Regioni. Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami. Svolgerò con il massimo impegno il nuovo incarico con la consapevolezza dell’importanza dell’ente e delle funzioni che gli sono attribuite per la difesa idraulica di un territorio fragile e complesso».