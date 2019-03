Alcol e incidenti, «Più responsabilità da parte degli esercenti per evitare le stragi»

«Occorre un atto di responsabilità collettiva da parte di chi vende alcolici». Michele Giardino, consigliere del Gruppo Misto, ha riportato in Consiglio comunale una riflessione sul tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in città: l’auto “impazzita” che ha causato quattro feriti gravi. «Non si può per pochi euro – ha espresso Giardino in aula - provocare lo strazio di cinque famiglie, i quattro feriti e quella del protagonista del gesto. Chi vende alcol deve assumersi la responsabilità di dire “no” ai minori e a chi appare già visibilmente alterato». Anche il collega di “Piacenza in Comune” Luigi Rabuffi ha espresso il suo sdegno per quanto successo, per poi portare la discussione su alcuni numeri riguardanti la Polizia Locale cittadina. «Gli oltre cento operatori più gli ausiliari del traffico – ha dichiarato l’esponente della sinistra - nel 2018 hanno elevato 73mila violazioni, quattromila in meno rispetto al 2017. La metà, ovvero 36mila, sono state accertate grazie alle telecamere degli accessi alla Ztl. È un dato molto alto, però più basso di un terzo rispetto all’anno precedente, quando furono registrate 48mila multe. Noi che percorriamo la città in bicicletta ci accorgiamo, che ad esempio, Corso Vittorio Emanuele è impercorribile, perché piena d’auto. Le auto per evitare le fioriere si buttano in mezzo e contromano fregandosene di pedoni e ciclisti». Rabuffi ha invitato ad utilizzare maggiormente in futuro gli ausiliari del traffico, in modo da sgravare gli agenti e utilizzarli per gli interventi più importanti come gli incidenti stradali.

PIROLI (PD): «PREOCCUPATA PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SCOLASTICHE»

Un altro caso di cronaca è “entrato” nel dibattito del Consiglio comunale: la fuga di due bambini dai cancelli dell’asilo “Girotondo” alla Farnesiana, vicenda fortunatamente terminata senza conseguenze per i piccoli, ma con l'iscrizione del registro degli indagati delle maestre per "abbandono di minore". «Ci sembrava un atto di sciacallaggio – è intervenuta Giulia Piroli (Pd) - intervenire su questo caso. La magistratura farà il suo lavoro, però volevamo sottolineare che è stata soppressa la figura dirigenziale ad hoc sugli asili, nella riorganizzazione dirigenziale del Comune. Anche i sindacati hanno lamentato questa mancanza di progettualità, chiediamo che venga rivista la situazione. A luglio verrà inoltre pensionata la responsabile dei servizi socio-educativi scolastici, spero che l’Amministrazione ci pensi bene. Oltre al bando per il capo di gabinetto pensiamo anche a questo». «Dirigente o non dirigente – ha risposto alla consigliera dem il sindaco Patrizia Barbieri - questa non è una situazione che dipende dal punto di vista organizzativo del Comune di Piacenza. Stiamo comunque facendo le nostre riflessioni su un settore strategico».