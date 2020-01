Bonaccini (Pd): «La Lega getta la maschera, vuole privatizzare la sanità»

«Il segretario della Lega Emilia ci spiega il loro progetto per la sanità in Regione: privatizzazione del 50% dei servizi. Dice inoltre che il loro programma è stato scritto con i presidenti di Lombardia e Veneto». Con queste parole Stefano Bonaccini commenta sulla sua pagina Facebook l’intervista del segretario della Lega Emilia, Gianluca Vinci, andata in onda su Telereggio. «Apprezzo la sincerità e ribadisco la differenza radicale con la nostra idea di servizio sanitario regionale: per noi deve essere e rimanere a larga maggioranza pubblico, universalistico e assicurare a tutti le migliori cure, senza distinzione tra ricco e povero. E visto che la nostra sanità risulta anche la più efficace e la più efficiente del Paese, non c'è nemmeno una ragione economica per sposare altri modelli. Ho grande rispetto per Lombardia e Veneto, ma preferisco l'Emilia-Romagna e il futuro di questa Regione vogliamo scriverlo noi emiliano-romagnoli».