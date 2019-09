Cimice asiatica, Foti (FdI): «Contrasto immediato e sostegno ad imprese colpite»

«Il proliferare della cimice marmorata asiatica, comparsa in Emilia-Romagna nel 2012, rappresenta un vero e proprio flagello per l'agricoltura nazionale, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo», non ha dubbi Tommaso Foti, deputato di Fratelli d'Italia, che ha nei giorni scorsi presentato in proposito una incisiva risoluzione, assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera. Per Foti «la comparsa dell'insetto, che ha soppiantato la specie autoctona, sta causando danni alle imprese agricole per centinaia di milioni di euro. L'alta capacità di spostamento e la rapidità di riproduzione hanno reso vani i tentativi di contrasto finora messi in campo. Nel mirino della cimice asiatica sono soprattutto gli alberi da pero, con perdite per alcune aziende che raggiungono il 100% del raccolto». Per il parlamentare piacentino occorre parlare «di emergenza vera per tutto il comparto frutticolo, stante anche il vero e proprio boom di diffusione della cimice asiatica verificatosi nel recente agosto». «Esperienze di altri Paesi - si legge nell'atto di indirizzo parlamentare - hanno dimostrato l'efficacia della introduzione della cosiddetta "vespa samurai" al fine di contrastare la cimice asiatica, ma l'iter autorizzativo per questa pratica, in Italia, risulta particolarmente farraginoso e lungo». Il deputato di Fratelli d'Italia ha le idee chiare sul da farsi e si appella al neo-Ministro dell'Agricoltura: «È indispensabile dare un sostegno economico immediato alle imprese colpite, con il potenziamento degli strumenti di risarcimento già esistenti ma, anche, con la creazione di uno specifico fondo da inserirsi nella legge di bilancio 2020». «Occorre - conclude Foti - una semplificazione significativa dell'iter autorizzativo per l'impiego della vespa samurai nel contrasto della cimice asiatica. Infine - chiede il deputato piacentino al Governo - è urgente investire risorse nella ricerca di nuove tecniche di difesa adeguate nelle fasi emergenziali».