Congresso del Partito Democratico: in città Zingaretti al 62%, Martina al 31%

Se sul territorio provinciale la corsa tra i primi due sembra più appassionante, nella sezione cittadina a trionfare è Nicola Zingaretti. Il Partito Democratico piacentino sta arrivando alle conclusioni del suo congresso nelle sezioni territoriali. Nel pomeriggio del 19 gennaio si è svolto il voto della sezione più importante (numericamente), ovvero quella di Piacenza. Qua su 133 votanti il presidente della Regione Lazio ha ottenuto il 62,40% delle preferenze. Il segretario uscente Maurizio Martina si è fermato al 31.57%. Roberto Giachetti ha raccolto molto poco in città: il 3,7%, mentre un discreto exploit ha registrato l’unica donna in corsa per la segreteria democratica, Maria Saladino ha ottenuto il 7,69%. Si è votato anche nella sezione di Fiorenzuola-Monticelli. Su 26 votanti Zingaretti ha preso il 77%, Martina il 15,50% e Giachetti il 7,7%.