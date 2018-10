«Piero Farabollini è il nuovo commissario straordinario per il terremoto». Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. Farabollini è il presidente dell'Ordine dei geologi delle Marche: 58 anni, docente all'università di Camerino (pesantemente danneggiata dal sisma), ha all'attivo centinaia di pubblicazioni. È stato referente scientifico, presso il Cnr, nell'ambito dello Studio geologico e morfostrutturale delle faglie attive e capaci ricadenti nei Comuni della Regione Marche colpite dal terremoto. Prende il posto della piacentina Paola De Micheli, che a sua volta aveva sostituito Vasco Errani. «A quasi un mese dalla scadenza del mio mandato di Commissario Straordinario – fa sapere l’onorevole De Micheli - per la ricostruzione del terremoto in Centro Italia il Governo Italiano ha individuato il mio successore. Al professor Farabollini voglio fare gli auguri di buon lavoro e offrire tutta la mia collaborazione - se lo riterrà - nell'affrontare il nuovo incarico. Quelli da Commissario stati 13 mesi incredibili e complicati, l'esperienza più significativa da quando sono stata chiamata al governo del mio Paese. Ho incontrato centinaia di persone, ho percorso tra Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo quasi 100mila chilometri. La ricostruzione è partita con più di 2mila cantieri privati, le norme ci sono e pure le risorse. In questi mesi ho sempre cercato di tenere la contrapposizione politica lontana dal dramma del terremoto, perché la ricostruzione è una responsabilità di tutti e richiede l'unità delle istituzioni. Ora si apre una nuova stagione di impegno politico, ma continuerò a combattere perché le popolazioni del Centro Italia non siano dimenticate e la ricostruzione sia in testa alle priorità del nostro Paese».