«Da Pontida parte la riscossa della Lega e degli italiani»

Circa 150 leghisti piacentini hanno partecipato al raduno dei record di Pontida 2019. Sul grande e storico prato del paesino della Bergamasca, i militanti piacentini hanno ascoltato il leader Matteo Salvini che ha invitato tutti a lavorare per far tornare la Lega al Governo. Un lavoro che deve cominciare dai prossimi appuntamenti con le elezioni regionali. «Quest’anno Pontida - ha affermato il senatore Pietro Pisani - ha un significato particolare. Come quando i popoli padani si riunirono per sconfiggere il Barbarossa, ora il popolo italiano si è riunito per battere gli stranieri che hanno colonizzato economicamente il nostro Paese. Siamo consapevoli che i nostri nemici sono i Paesi europei, e i poteri forti, che ci hanno penalizzato. Siamo pronti alla riscossa, con un patto di sangue dei leghisti per spingere fuori dai sacri confini italiani i Paesi stranieri. Il riferimento a Francia e Germania è puramente voluto».

Secondo la deputata Elena Murelli «è stata una Pontida da record. Da qui parte la resistenza contro un Governo non voluto dagli italiani, ma dall’Europa, da Berlino e da Parigi. E’ partita la rivoluzione dignitosa di un popolo che vuole lavoro, pensioni, meno tasse, diritti, servizi e valori». Il commissario provinciale Corrado Pozzi ha vissuto «una giornata esaltante che ha rafforzato l’idea della perseveranza nel popolo leghista, il quale deve costruire il proprio futuro basandosi sui mattoncini che giorno dopo giorno vengono posti. La Regione Emilia Romagna è una tappa fondamentale per tutti gli italiani». Due i pullman partiti da Piacenza, sotto l’attenta organizzazione della consigliera comunale Lorella Cappucciati. Sul bus anche il consigliere regionale Matteo Rancan. A Pontida anche la vice presidente della Provincia, Valentina Stragliati, il sindaco di Ziano, Manuel Ghilardelli, il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi e l'assessore alla sicurezza del capoluogo Luca Zandonella.

