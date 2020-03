E di notte spunta la scritta, Conte paragonato a Schettino

Hanno ripreso l’ormai famosa frase dell’ufficiale di marina De Falco al comandante della nave da crociera Costa Concordia, Schettino, che stava abbandonando la nave: “Salga a bordo c…o”. Solo che al posto di Schettino l’invito è stato rivolto al premier Conte. Due manifesti di 6 metri per tre, esposti a Mucinasso e ben visibili dalla strada Farnesiana, con una chiara critica politica: «#turesta a casa … ci pensiamo noi alla democrazia” seguito dall’invito di tornare a bordo. Il riferimento degli ignoti writer - che hanno dovuto servirsi di scale e impiegare un po’ di tempo, anche se aiutati dal fatto che non circolava nessuno - è alla mancanza di coinvolgimento del Parlamento, di cui è stato accusato il Governo in questi giorni così drammatici, sulle scelte per fronteggiare l’espansione del corona virus

