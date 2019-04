Elezioni Europee, ecco tutti i candidati al Parlamento Ue della nostra circoscrizione

Domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23, non si vota soltanto per i comuni del Piacentino che devono rinnovare le proprie Amministrazioni locali. Tutti gli elettori dei 46 comuni piacentini potranno andare alle urne per le Elezioni Europee, che decidono la composizione del prossimo Parlamento dell’Unione Europea. Piacenza è inserita nella circoscrizione Nord-Est che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. In questa circoscrizione sono da eleggere quindici candidati, dei 73 totali che l’Italia porterà a Bruxelles. La scheda che gli elettori riceveranno è quella marrone e si possono dare al massimo tre preferenze. Chi vota due o più nomi all’interno della stessa lista deve dare la preferenza almeno a un uomo e a una donna. Sono tre i piacentini candidati al Parlamento Europeo. Il sindaco di Vigolzone (ex presidente della Provincia) Francesco Rolleri in +Europa-Italia in Comune, il vicesindaco di Monticelli Giuseppe Papa nella lista di Forza Italia e il sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli in quella della Lega. Da sottolineare anche la presenza di due piacentini al di fuori del confini circoscrizionali (e quindi impossibili da votare per gli elettori piacentini). Dino Rinoldi per +Europa-Italia in Comune e il noto sociologo Francesco Alberoni (sceso in campo a 89 anni) per Fratelli d’Italia.

LEGA - MATTEO SALVINI PREMIER

Salvini Matteo

Basso Alessandra

Bizzotto Mara

Borchia Paolo

Cipriani Vallì

Conte Rosanna

Da Re Gianantonio detto Toni

Dreosto Marco

Gazzini Matteo

Ghidoni Paola

Ghilardelli Manuel

Lizzi Elena

Occhi Emiliano

Padovani Gabriele

Rento Ilenia

MOVIMENTO 5 STELLE

Sabrina Pignedoli

Zullo Marco

Dal Cin Viviana

Guatteri Alessandra

Mazzoni Elena

Fochi Claudio

Piseddu Nadia

Diaz Crescitelli Matias Eduardo

Dal Zotto Cinzia​​​​​​​

Candiello Antonio​​​​​​​

Mennella Ulderica​​​​​​​

Franchini Carla​​​​​​​

Lantino Salvatore

Contro Simone

Zanella Cristiano

PD - SIAMO EUROPEI

Calenda Carlo​​​​​​​

Gualmini Elisabetta

De Castro Paolo

Variati Achille

De Monte Isabella​​​​​​​

Battiston Roberto​​​​​​​

Kienge Cecile

Calò Antonio Silvio

Guerra Cecilia​​​​​​​

Honsell Furio

Moretti Alessandra​​​​​​​

Verron Eric

Mori Roberta​​​​​​​

Puglisi Francesca​​​​​​​

Puppato Laura