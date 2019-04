Elezioni Europee, Francesco Rolleri si candida per +Europa

È partita ufficialmente la campagna elettorale di +Europa per le Elezioni Europee. Erano presenti Fabrizio Faimali, coordinatore di +Europa Piacenza, Dino Rinoldi, presidente di +Europa Piacenza e candidato alle Europee nella Circoscrizione Nord-Occidentale (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta), Francesco Rolleri (sindaco di Vigolzone e candidato alle Europee nella Circoscrizione Nord-Orientale (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia), Samuele Raggi referente di Piacenza per "Italia in Comune". Faimali ha ribadito l'importanza della presenza di +Europa in queste elezioni europee che viene vista come una "sfida" contro la deriva populista e sovranista. Raggi ha messo in risalto l'accordo con "Italia in Comune" di Pizzarotti che è anche capolista nella nostra Circoscrizione. Rinoldi, piacentino ma candidato in una circoscrizione che non comprende Piacenza e l'Emilia, ha evidenziato i vantaggi che il nostro Paese trae dall'essere nell'Unione Europea e i benefici che ne ricevono i nostri giovani, che hanno diritto a vivere in un'Europa senza barriere. Rolleri, ex presidente della Provincia, ha ricordato che solo con la realizzazione degli Stati Uniti d'Europa si può riuscire ad affrontare le sfide che la globalizzazione ci pone e che l'Italia non può permettersi di restare a guardare. Nei prossimi giorni la formazione annuncerà le iniziative sul territorio da qui al voto.