Europee, nella lista della Lega spunta l’ipotesi di Manuel Ghilardelli

«Ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle Elezioni Europee per la Lega. So che il mio nome è nella lista dei possibili candidati della circoscrizione nordest, nelle prossime ore il partito svelerà i nomi e saprò con certezza». Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano, il prossimo 26 maggio sarà sicuramente in corsa per le Elezioni Amministrative del suo comune, dove tenterà di ottenere dai suoi compaesani della Valtidone il terzo mandato consecutivo. Ma potrebbe anche essere candidato dalla Lega alle Europee, nella circoscrizione Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige. «Sono tra i potenziali candidati, avevo dato la disponibilità al partito ed era stata accettata, per la mia lunga esperienza e militanza». Ghilardelli attende di conoscere l’ufficialità. Sicuramente nella lista ci sarà Matteo Salvini, che corre come capolista in tutte e le circoscrizioni italiane. La candidatura dell’attuale sindaco di Ziano è “di bandiera” e per “spirito di servizio”? Occorrono infatti decine di migliaia di preferenze per ottenere un seggio a Bruxelles. «No no – replica prontamente Ghilardelli -, se vengo candidato dal Carroccio corro sul serio, è una vera candidatura». Ovviamente la priorità rimane però Ziano. «È il mio comune, lo sto amministrando da dieci anni e vorrei potere continuare a farlo anche per i prossimi cinque». La candidatura alle Europee non presenta incompatibilità con l’incarico di presidente delle Farmacie Comunali, impegno assunto nel 2018 su nomina del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. Anche un altro piacentino sembrava essere in corsa per un posto nella lista delle Europee del Carroccio: Massimo Polledri. Ma poi da via Bellerio, sede della Lega a Milano, sarebbe arrivata l'indicazione per candidare Ghilardelli.