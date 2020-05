Famiglie e centri estivi, Lega: «Dalla Giunta Bonaccini solo propaganda e nessuna risposta. Così è il caos»

«Nessuna linea guida da parte della Regione per l’imminente apertura dei centri estivi: le famiglie sono lasciate sole nella gestione dei loro figli. La situazione è insostenibile, dalla Giunta Bonaccini solo propaganda e mai una mezza risposta!». Tant'è che i consiglieri regionali della Lega Simone Pelloni, Valentina Stragliati, Matteo Montevecchi e Maura Catellani annunciano il ricorso all’accesso agli atti per avere i dati relativi alla popolazione giovanile che si prepara a frequentare i centri estivi. «La riunione della Commissione regionale congiunta scuola e cultura non è stata in grado di fare il punto della situazione né definire le linee guida che dovranno accompagnare la ripartenza delle attività educative rivolte alle famiglie con i genitori che torneranno al lavoro nella fase 2 della lotta al Coronavirus» attaccano i leghisti.

«I bambini, le famiglie e le donne sono i grandi esclusi dai provvedimenti del Governo – protestano i consiglieri Pelloni, Stragliati, Montevecchi e Catellani – e non ci sono indicazioni precise su come, nelle singole realtà territoriali, si dovrà affrontare la situazione. Mancano i criteri con i quali verranno spesi i soldi annunciati a sostegno di queste attività. L’assessore Schlein non ha dato che risposte generiche, limitandosi ad autocelebrarsi "la nostra Regione ha sollevato per prima il problema davanti al Governo". Peccato che i fatti stiano a zero mentre è dagli amministratori locali che ci aspettiamo la soluzione dei problemi, non la loro elencazione» attaccano i leghisti.

«Restano infatti da definire – accusano i consiglieri della Lega – il numero e il ruolo degli educatori, la loro responsabilità, gli effetti economici che le nuove procedure previste avranno sui costi di questi servizi per la comunità» concludono.