Foti: «Dopo la sentenza non ci sono più alibi: Governo liquidi fondi per il nucleare»

“La giustizia amministrativa ha reso giustizia ai territori interessati dalla presenza di centrali nucleari o impianti similari, o limitrofi agli stessi, defraudati da quei benefici economici di compensazione territoriale previsti da una norma di legge che con il collega Massimo Polledri riuscimmo a far approvare nel 2003”, lo sostiene in una nota il parlamentare piacentino di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. “Come in più occasioni ribadito, risarcire quei territori - tra i quali quello piacentino, a partire dal Comune di Caorso - era un atto dovuto. Purtroppo - continua il parlamentare piacentino - in troppi si sono schierati contro quella norma, fino a determinare un’applicazione residuale della stessa.” “Ora - conclude Foti - non ci sono più alibi dietro cui nascondersi: non appena la decisione del giudice amministrativo sarà notificata, il Governo vi dia seguito senza indugio alcuno, liquidando a Comuni e Provincie interessate quanto alle stesse dovuto”.

