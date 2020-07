Fratelli d’Italia: «Raccolta firme per ridare la parola agli italiani»

“Ridare la parola agli Italiani, affinché possano legittimare attraverso le urne un Governo forte ed adeguato alle dure sfide di questi tempi” lo chiede la direzione provinciale di Fratelli d’Italia Piacenza che, contestualmente alla manifestazione nazionale di tutto il centro destra che si terrà a Roma domani, sabato 4 luglio, si è fatta promotrice di una raccolta firme anche a Piacenza per chiedere elezioni politiche a settembre. “Saremo ancora una volta a disposizione dei Piacentini – spiegano gli esponenti del movimento politico di Giorgia Meloni – mettendoci la faccia come siamo abituati a fare. La raccolta firme avrà quindi luogo domani, sabato 4 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso i portici INA di Piazza Cavalli. Il tutto, viste le disposizioni in vigore, prestando grandissima attenzione a tutte le pratiche che attengono al distanziamento sociale, all’uso delle mascherine ed alla messa a disposizione di gel disinfettante”.

