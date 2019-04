Ghilardelli: «Cambieremo questa Ue che ha ignorato l’Italia»

«Cambiamo la storia in Europa, dopo averla cambiata in Italia con l’approvazione della legittima difesa e modificando la legge Fornero. Abbiamo le forze e le persone che hanno le competenze giuste. L’Europa non democratica deve finire e finirà il 26 maggio, quando la Lega porterà nella Ue tanti parlamentari». Lo ha detto il senatore del Carroccio, Pietro Pisani, introducendo, il 26 aprile, l’incontro con Alberto Bagnai, presidente della commissione Finanze del Senato. Accanto a Bagnai e Pisani c’era anche Manuel Ghilardelli, candidato leghista in Europa nella circoscrizione Nord Est (che comprende Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). Secondo Ghilardelli, l’Europa ha sempre snobbato l’Italia ignorando le richieste di sostegno all’agricoltura e la necessità di una condivisione dell’accoglienza degli immigrati fino a intervenire a gamba tesa più volte sulla gestione dei nostri conti pubblici. «Il 26 maggio - ha affermato Ghilardelli - sarà possibile cambiare le cose votando Lega e portare nel Parlamento europeo il primo eurodeputato piacentino. Cambieremo la Ue così come stiamo cambiando l'Italia».

