I Liberali con Sforza: «In città meno voti al centrodestra, colpa della Giunta»

«I dati sono chiari e su un territorio omogeneo. Bonaccini superato dalla Borgonzoni nei comuni della provincia più del doppio rispetto alla città. Chiaro che i voti al centrodestra sono molti di meno a Piacenza città. Una ragione c’è e sappiamo qual è. Il dato è incontrovertibilmente chiaro e provato. In nessun’altra provincia nella quale la Borgonzoni ha vinto c’è un distacco così alto». Prosegue il punzecchiamento dei Liberali Piacentini – sia il gruppo consiliare composto da Antonio Levoni e Gian Paolo Ultori, sia l’associazione dedicata a “Luigi Einaudi” – nei confronti della Giunta Barbieri. Per i Liberali il centrodestra della Borgonzoni ha preso tanti voti in tutta la provincia piacentina, meno nel capoluogo cittadino. Questo perché, a detta dell’associazione, i piacentini di centrodestra non sarebbero molto convinti dell’operato dell’Amministrazione Barbieri, in carica dal 2017. A rincarare la dose ci pensa lo stesso Corrado Sforza Fogliani su Twitter. «Netta caduta della percentuale di voti della Borgonzoni a Piacenza città rispetto agli altri comuni della nostra provincia. Effetto Giunta, come previsto (e preannunciato, purtroppo)». I Liberali forniscono anche una tabella per ribadire il concetto attraverso i numeri: al centrodestra cittadino mancherebbero diversi voti. In città il divario tra coloro che hanno preferito Lucia Borgonzoni a Stefano Bonaccini è del 9,34%. In provincia tocca oltre il 22 per cento.