«Il ministro Azzolina non sa dove mettere gli studenti, si dimetta»

«Potremmo suggerire al ministro dell’Istruzione di portare gli studenti nei palazzetti dello sport oppure nei quartieri fieristici. Lì lo spazio ci sarebbe, visto che non sa dove mettere il 15% degli allievi italiani». Ironizza la deputata della Lega, Elena Murelli, nei confronti del ministro Lucia Azzolina.

Il titolare dell’Istruzione «in una conferenza stampa con il premier Conte ha detto che, ed è stato riportato dalle agenzie, dal calcolo degli spazi negli istituti risulta che “il 15% degli studenti devo portarli fuori dagli istituti, se devo rispettare il distanziamento di un metro”. Una dichiarazione che fa cadere le braccia e lascia senza parole».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Murelli, non si tratta solo di una comunicazione sgangherata: «Dalla dichiarazione emerge come Azzolina non abbia la minima idea di che cosa sia un edificio scolastico. Dopo aver abbandonato studenti, famiglie e insegnanti ora non sa dove mettere ragazzi e ragazze. E continua a ignorare l’esistenza delle scuole paritarie, segmento importante e irrinunciabile del nostro sistema scolastico come ribadito le più volte. Il gesto più dignitoso che le resta da fare è quello di dimettersi».