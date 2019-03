Il Pd distribuisce la bandiera europea da esporre per San Benedetto, patrono d'Europa

Mercoledì 20 marzo il Pd distribuirà presso la sua sede di Via Roma 187 la bandiera europea, quella blu con al centro dodici stelle dorate a cinque punte disposte in cerchio, raccogliendo così l’invito lanciato da Romano Prodi nelle settimane scorse con l’invito a tutti di esporla il 21 marzo in occasione della ricorrenza di San Benedetto Patrono d’Europa. Prodi, già presidente dalla Commissione Europea, nel corso di un incontro a Milano per lanciare la rete «Comuni per l'Europa» ha infatti voluto così sottolineare il giorno in cui si ricorda la primavera dell’Unione Europea e San Benedetto che «nel secolo più buio del disfacimento dell’impero romano ha fatto appello ai nostri valori comuni per ricostruire l’anima e la stessa economia dell’Europa di allora». San Benedetto venne proclamato Patrono d’Europa da Paolo VI il 24 ottobre 1964 riconoscendo così l’opera svolta dal Santo mediante la Regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Prima ancora 1947, a guerra appena conclusa Pio XII forse per dare il suo contributo all’Europa nascente, gli riconobbe il ruolo di Padre dell’Europa. La distribuzione delle bandiere si terrà dalle 17 alle 19 e si concluderà con un brindisi. Sarà anche l’occasione per qualche news di aggiornamento da parte dei delegati piacentini all’Assemblea nazionale dopo la seduta che ha proclamato Nicola Zingaretti leader dei democratici.