«Intitoliamo l’emporio solidale a Sergio Veneziani»

Il gruppo consiliare del Partito Democratico chiede di intitolare l’emporio solidale inaugurato da poco, a Sergio Veneziani, scomparso un mese fa. Veneziani, già segretario generale di Cgil Lombardia e in seguito di Auser Lombardia, da febbraio 2017 era presidente di Auser Piacenza. «Alla luce del generale cordoglio – fanno sapere in una mozione i consiglieri Stefano Cugini, Giulia Piroli, Christian Fiazza e Giorgia Buscarini (Pd) - per una persona attivamente impegnata nel terzo settore piacentino e della stima della comunità delle persone che conoscevano e lavoravano con Veneziani nelle varie attività a servizio delle fasce più fragili e indifese della società, proponiamo di intitolare a lui l’emporio. Veneziani aderì convintamente al progetto dell’Emporio Solidale, di cui Auser è soggetto promotore, che ha portato a dare continuità e nuovo impulso a quanto ereditato dal precedente presidente». I consiglieri dem ricordano inoltre le belle parole di cordoglio del sindaco Patrizia Barbieri e dell’assessore Federica Sgorbati che, nell’esprimere le condoglianze alla famiglia, definirono Veneziani “un interlocutore prezioso e attento per le istituzioni, sempre disponibile nel mettere la sua esperienza e le proprie competenze a servizio della collettività, spendendosi in particolare per promuovere iniziative di volontariato e inclusione” esprimendo vicinanza ai tanti piacentini che ricorderanno sempre il suo impegno e la sua sensibilità sociale». Da qui le ragioni per intitolare la struttura di via Primo Maggio. «L’emporio è il “fiore all’occhiello” della più recente progettualità della Fondazione di Piacenza e Vigevano, per la sua stessa natura, è quotidianamente interprete dei valori di solidarietà e dedizione verso il prossimo che sono stati la cifra distintiva di Sergio Veneziani. La struttura, novità assoluta per Piacenza, ha bisogno di occasioni, oltre che di esempi positivi, per essere sempre più conosciuta, valorizzata e sostenuta da istituzioni, associazioni, singoli cittadini». Perciò i quattro consiglieri dem chiedono di dare avvio ai passaggi necessari e alle pratiche utili a intitolare la sede all’ex presidente Auser.