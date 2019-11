“Italia Viva” si costituisce anche a Piacenza

Matteo Renzi nelle settimane scorse ha dato vita a una nuova formazione politica, che fa parte del Governo Conte, sostenuto insieme a Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Il movimento “Italia Viva” sbarca anche a Piacenza. in città il comitato civico è nato su impulso del 25enne Matteo Roleri. «Un comitato civico – spiega Roleri - dove il tema della “società aperta” è il fulcro di questo nuovo progetto che prende il nome di Italia Viva. A breve comunicheremo la data per presentare il progetto “ItaliaShock” a Piacenza, già presentato a livello nazionale nella giornata di ieri dallo stesso Renzi, a Torino. È chiaro che occorre un progetto nuovo anche per la nostra città e così come siamo ben consapevoli che non basta un comitato civico per cambiare le cose, ma è un punto di partenza dove con l'aiuto di Sabrina Silva, attualmente l’unica referente per Piacenza, ci impegneremo anche nel dare una mano a Stefano Bonaccini in occasione delle imminenti elezioni Regionali». Italia Viva ha una sua pagina Facebook e Instagram. «È bene che si inizi a capire – precisa Roleri - che Italia Viva non è un nuovo partito, ma un partito nuovo. Chiunque voglia partecipare è il benvenuto».