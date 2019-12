La lista “Il popolo della famiglia” a sostegno della Borgonzoni

È stata presentata la lista il Popolo della Famiglia - Cambiamo! a sostegno della candidata alla presidenza della regione Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. «Abbiamo deciso - dichiara Valentina Mazzacurati, responsabile di Cambiamo! per l’Emilia Romagna e capolista a Modena - assieme al presidente Giovanni Toti di dare il nostro contributo come Cambiamo! alla coalizione di centrodestra, laddove siamo più radicati sul territorio, per la prima volta in una partita elettorale di rilievo nazionale. Mai come questa volta la competizione in Emilia Romagna è aperta e potrebbe vederci decisivi per la vittoria. Per la prima volta possiamo giocarci una partita storica e decisiva per il futuro dell'Italia e di un centrodestra rinnovato anche nelle formazioni». Ecco gli altri capolista: Reggio Emilia, Primo Gonzaga; Parma, Francesca Gambarini; Piacenza, Pietro Sasso; Forlì Cesena, Massimo Pistoia; Ravenna, Fabio Baroncini; Rimini, Alessandro Margiotta.