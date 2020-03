Lega: «Coronavirus, la Regione solleciti stop plastic e sugar tax»

«Nel momento in cui l'economia dell'Emilia-Romagna sta soffrendo per il drammatico impatto economico-produttivo generato dal Coronavirus chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi affinché Plastic e Sugar tax previste dalla Legge di Bilancio 2020, entrino in vigore nel 2021». E' quanto chiede il gruppo regionale della Lega E-R in una Risoluzione depositata questa mattina.

«L’Emilia – Romagna, regione ad alta densità produttiva, in questo momento è seriamente provata dall’impatto del Coronavirus. Per questo motivo, l’introduzione di nuove tasse andrebbe subito bloccata, in quanto illogica, dannosa e irrispettosa per le aziende che si ritroverebbero con nuovi costi, ulteriore burocrazia e diversi paletti», continua.

Pertanto, per non gravare ulteriormente sia sul sistema-Emilia che su quello nazionale già seriamente provati dalla situazione emergenziale imposta del Covid -19, i consiglieri Matteo Rancan, Lucia Borgonzoni, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni, impegnano la Giunta «a scongiurare l'ingresso dei due nuovi balzelli già da quest'anno».