«Mai chiesto deroghe alla raccolta di tartufi, il consigliere regionale Torri si informi»

I tartufai piacentini replicano alle critiche del consigliere regionale Torri. Nessuna richiesta di deroga alla Regione, il parere scientifico è stato chiesto all’Università Cattolica, non partecipiamo ad alcuna consulta, né ci sono afflussi di tartufai da altre province a Piacenza. Sono alcuni dei punti che la sezione di Piacenza dell’Associazione nazionale tartufai italiani - Emilia Romagna contesta al consigliere regionale Yuri Torri (Sinistra italiana), il quale aveva affermato che «l’Associazione nazionale tartufai Italiani – Emilia Romagna avrebbe richiesto e ottenuto dalla Regione una deroga al calendario regionale che ha consentito la raccolta del tartufo nero ben oltre il limite del 31 luglio, con un fermo biologico di soli quindici giorni (dal 31 agosto al 14 settembre)». A replicare al consigliere è il presidente dell'associazione, Giuseppe Crescente. «Il parere scientifico - afferma Crescente - per quanto riguarda Piacenza è stato chiesto all’Università Cattolica e confermato a Bologna». I tartufai piacentini spiegano che l’associazione è nata da poco «e per ora non ha potuto partecipare alla consulta e tantomeno chiedere ufficialmente deroghe (purtroppo). Occorrono, infatti, sei mesi per sedere al tavolo delle trattative». Non è stato documentato nessun grande afflusso nel piacentino «di tartufai da altre province - sottolinea il presidente. Se si potesse chiedere una deroga «la chiederemmo per lo “scorzone” (tuber aestivum) senza chiusura ad agosto, come avviene in Abruzzo, Marche, Molise, Piemonte,Puglia,Toscana,Basilicata, Campania, Lazio, Veneto, Trentino, Umbria, Liguria.

