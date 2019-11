Ok in commissione regionale alle risorse per il nuovo ospedale cittadino

Via libera (con il sì di Pd e Prodi del Misto, voto d’astensione da Lega, Fdi e Fi) dalla commissione Politiche per la salute e politiche sociali al programma straordinario di interventi in sanità (primo e secondo stralcio), un investimento per il 2020 e il 2021 di 318,3 milioni (302,4 milioni di risorse statali e 15,9 milioni di risorse regionali). Per quanto riguarda il primo stralcio, il territorio di Piacenza (oltre alle risorse per il nuovo ospedale cittadino) potrà contare su 11 milioni di euro: 7 milioni per le Case della salute di Bettola, Fiorenzuola, Bobbio, Lugagnano; 2 milioni per la ristrutturazione e l’ampliamento del blocco operatorio dell’ospedale di Fiorenzuola; 1 milione e 450 mila euro per l’adeguamento strutturale e sismico dell’ospedale di Bobbio e, infine, 500mila euro per il completamento del blocco C dell’ospedale di Castel San Giovanni. Il secondo stralcio prevede la realizzazione degli ospedali di Piacenza (114 milioni) e di Carpi (60 milioni), le cui procedure urbanistiche e la progettazione richiedono un tempo significativamente maggiore rispetto a quello previsto per gli interventi del primo stralcio.

CALLORI: «CHIEDIAMO AL PRESIDENTE DI PRESENTARE DATI REALI»

E’ intervenuto in commissione Fabio Callori (Fdi). «Queste risorse sono solo sulla carta, in quanto mancano gli accordi di programma”. Interventi dovuti alla Sanità piacentina, che questa Giunta promette di realizzare; senza però precisare che dei 125milioni di euro necessari per completare le suddette opere, appena 6 milioni e 250mila euro, ovvero il 5% del costo complessivo, verranno stanziati dalla Regione».