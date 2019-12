«Ottimizzazione dei servizi sanitari per richiedenti asilo, lo pagheranno i cittadini: è l'ennesimo schiaffo»

“Dal presidente uscente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l'ennesimo schiaffo ai piacentini e agli emiliano-romagnoli: la Giunta della Regione Emilia Romagna ha aderito al progetto I.C.A.R.E. (Integration and Community Care for Asylium and Refugees in Eemergency) finalizzato ad ottimizzare l'accesso ai servizi sanitari territoriali dei richiedenti asilo, avvalendosi di un equipe multidisciplinare. Un progetto il cui costo, 189.699,87 euro, sarà ovviamente pagato dai contribuenti emiliano-romagnoli”. Per il consigliere regionale della Lega, Matteo Rancan, si tratta “dell'ennesima mancanza di rispetto verso i cittadini emiliano-romagnoli onesti, che pagano le tasse, e che, ancora una volta, vengono superati dagli ultimi arrivati”. “Ancora una volta Bonaccini dimostra la considerazione che ha per i cittadini che dovrebbe rappresentare. Per fortuna il 26 gennaio prossimo gli emiliano-romagnoli avranno l'opportunità di far sentire la loro voce, e sin da ora prometto loro che quando sarà la Lega al governo della Regione non solo non verranno più discriminati, ma verranno prima di tutti” conclude il consigliere del Carroccio.