Pd, per “Repubblica” è De Micheli il collegamento tra Zingaretti e i renziani

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, si sta preparando per tentare la scalata al Partito Democratico, in affanno dopo le elezioni Politiche del 4 marzo scorso che hanno poi consegnato l’Italia a un inedito Governo Movimento 5 Stelle-Lega. Zingaretti è al lavoro per raffinare relazioni e appoggi per la sua candidatura alla segreteria. Sono molte le anime da convincere all’interno dei dem.

Secondo il quotidiano “La Repubblica” ci sarebbe la piacentina Paola De Micheli il tramite con i renziani. Goffredo De Marchis racconta che Nicola Zingaretti (al momento candidato unico alla segreteria nazionale del partito) starebbe allargando la sua rete. De Micheli, ancora per pochi giorni, riveste il ruolo di commissario alla ricostruzione del Centro Italia. Il suo incarico scade l’11 settembre. Zingaretti – scrive Repubblica - «ha trovato in Paola De Micheli, ex lettiana, ex commissaria alla ricostruzione post terremoto nel centro Italia, la testa di ponte con il gruppo parlamentare della Camera inzeppato di renziani. Al Senato invece ha l’alleato Luigi Zanda, fedelissimo di Paolo Gentiloni». Secondo la stampa nazionale non ci sarebbe però ancora l’accordo fra M5s e Lega sul nome del nuovo commissario per la ricostruzione, con uno stallo che amplifica i ritardi. Se non viene nominato il nuovo commissario, l'incarico di De Micheli potrebbe anche essere prorogato di 45 giorni per permettere di trovare il sostituto.