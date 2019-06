«Poliziotti aggrediti, preoccupante segnale di inciviltà»

«Circondare e insultare la polizia per impedire un arresto e ferire un poliziotto è un fatto non solo gravissimo, ma un preoccupante segnale di inciviltà. Immagini del genere, purtroppo, siamo abituati a vederle in contesti degradati o dove è forte la presenza della criminalità organizzata. Non a Piacenza». Lo sostengono i parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, i quali si complimentano con gli agenti per aver gestito quella difficile situazione e augurano una pronta guarigione al poliziotto rimasto contuso. Murelli e Pisani ritengono, inoltre, urgente l’approvazione del Decreto sicurezza bis, che contiene ulteriori norme per tutelare gli agenti. «Le indagini della procura portino alla luce i responsabili - concludono i parlamentari del Carroccio - perché non è tollerabile che ci siano cittadini, italiani e stranieri, che abbiano un senso così infimo delle istituzioni e delle Forze dell’ordine. Se qualcuno pensa di vivere in un ghetto dove la legge è assente allora ha sbagliato città. A Piacenza non ci sono zone franche. Purtroppo, per il nordafricano arrestato che aveva appena aggredito una barista, si deve rilevare ancora una volta il fallimento dell’integrazione sbandierata a sinistra al grido di “accogliamoli tutti”».