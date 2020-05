Rancan: «Bonaccini benedice il Mes, è sopraffatto dalla propaganda»

«Il governatore Stefano Bonaccini non ce la può fare, sopraffatto com'è dalla politica degli annunci fini a se stessi e dalla propaganda: come può, infatti, benedire il Mes? I 36 miliardi di euro del Meccanismo europeo di stabilità non sono gratis, sono un debito che ci lega mani e piedi alle condizioni poste da altri. Chiediamoci, perché altri Stati messi peggio di noi lo rifiutano?». Così il capogruppo regionale della Lega E-R, Matteo Rancan, sull'apertura al Mes del governatore Bonaccini, che aggiunge: «Anche tutto il dibattito sulle condizionalità del Mes lascia il tempo che trova: per cambiare veramente tale strumento occorrerebbe modificare i Trattati europei, altrimenti rischiamo di diventare ancora più schiavi dell'Europa». «E' bene che Bonaccini torni coi piedi per terra, sia più umile e pensi piuttosto a governare bene la sua Regione, uscita dalla Fase 1 dell'emergenza Covid col doppio dei morti rispetto al Veneto, che, tra l'altro, ha molti più abitanti dell'Emilia-Romagna», conclude Rancan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.