Referendum sull'autonomia, Lugli (Aer): «Assurdo e dispendioso»

La candidata a presidente della Regione della Lega propone di indire un referendum sull'autonomia regionale, ma Stefano Lugli, in corsa per L'altra Emilia Romagna, boccia l'idea. «Farebbe spendere svariati milioni di euro ai cittadini e non avrebbe alcuna efficacia" dal momento che l'intesa con la Regione è già stata "sottoscritta" dal presidente della giunta e "condivisa" anche dai consiglieri leghisti. Evidentemente "a signora Borgonzoni copia in malo modo e fuori tempo massimo, ciò che hanno fatto Veneto e Lombardia, dimostrando la totale "assenza di proposte". Per contro, L’Altra Emilia-Romagna, assieme ai sindacati e alle associazioni, si dichiara sfavorevole ad ogni autonomia differenziata, impegnandosi formalmente per il ritiro di tale proposta».

Spiega nei dettagli il perché, Stefano Lugli: «E' una pensata sbagliata in quanto mina alle fondamenta l'unità nazionale, dividendo i cittadini in due categorie, di serie A e di serie B: in base alla latitudine e al censo, un progetto neoliberista in evidente contrasto con la Costituzione e in epoca di sovranismo sarebbe oltremodo "pericoloso allargare le disuguaglianze. Oltre a respingere la ‘guerra’ tra le regioni del nord e quelle del sud, che invece unisce idealmente centrosinistra e Lega, AER propone al contrario un'alleanza fra tutte le regioni: chiediamo al governo politiche eque di investimenti per tutti».