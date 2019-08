Regionali, Lucia Borgonzoni è la candidata alla presidenza della Lega

Lucia Borgonzoni è la candidata della Lega alla presidenza della Regione Emilia-Romagna alle prossime elezioni, che si svolgeranno nel prossimo autunno-inverno. Lo ufficializza il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la presentazione a Milano Marittima, nel Comune di Cervia in provincia di Ravenna, della festa della Lega Romagna dal 2 al 6 agosto. «Se gli emiliano-romagnoli sono contenti di quello che la politica di sinistra ha loro offerto in questi decenni possono continuare a votare il Pd. Se pensano a qualcosa di meglio», invece, lascia intendere Salvini ai cronisti. Per quanto riguarda la candidatura di Alessandro Meluzzi proposta da Fratelli d'Italia, il vicepremier sottolinea che «se i numeri contano qualcosa, offriamo possibilità di cambiamento alla politica e ai cittadini con una persona assolutamente in gamba che in un anno di governo si è distinta per efficacia e presenza in un settore complesso, molto presidiato dalla sinistra, come quello del cinema e della cultura in generale. Penso che possa ben fare in Emilia-Romagna». La benedizione arriva anche dal sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone: Borgonzoni, che sarà presente alla festa della Lega Romagna a Milano Marittima, «Darà filo da torcere». La Lega arriva a queste Elezioni in una posizione di forza nel centrodestra: molto probabilmente, alla luce dell’endorsement di Matteo Salvini, Borgonzoni sarà la candidata del centrodestra (ovvero Lega, più Forza Italia e Fratelli d’Italia più qualche forza civica) alle Regionali. Borgonzoni, bolognese, 42enne, già candidata a sindaco a Bologna per il centrodestra (sconfitta da Virginio Merola), attualmente è senatrice e sottosegretario al Ministero dei beni culturali. Nel campo del centrosinistra, già alcuni mesi fa aveva chiarito la sua disponibilità alla ricandidatura, il presidente Stefano Bonaccini (Pd).