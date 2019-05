Rifondazione: «Piacenza è antileghista, saremo al presidio contro Salvini»

«Il Partito della Rifondazione Comunista di Piacenza – fa sapere la segreteria provinciale - aderisce convintamente al presidio organizzato per venerdì 24 maggio dagli antifascisti piacentini a Castel San Giovanni. Venerdì sera il Ministro del “Terrore” Matteo Salvini sarà in visita alla cittadina piacentina per concludere la propria campagna elettorale in vista delle Elezioni Europee di questa domenica. Venerdì sera saremo a Castello per dimostrare a Salvini che Piacenza rifiuta le sue parole d'ordine incentrate sull'odio verso il diverso e verso i poveri. Da sempre siamo a difesi delle classi più povere, degli sfruttati e degli ultimi e di conseguenza siamo i primi nemici di coloro che incitano alla violenza contro l'altro e faremo di tutto perchè chi porta avanti politiche razziste non possa agire liberamente. Per questo ci troveremo alle 19 a Castel San Giovanni in via Emilia 62 per contestare Salvini e le sue politiche dannose per il Paese, e lo faremo assieme a tutti i piacentini che si riconoscono nell'antirazzismo e nell'antifascismo per dimostrare che pure Piacenza è antileghista».