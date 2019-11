Saccardi (Misto): «Sto con il sindaco e con la Giunta»

«In relazione a quanto precedentemente comunicato da IlPiacenza.it nella rubrica “Uccellacci e uccellini” in ordine a divisioni in Forza Italia di Piacenza, che individuano la mia persona di consigliere Comunale come componente di un'ala di Forza Italia, in contrasto con la giunta Barbieri, facente capo al presidente Acer Losi, unitamente al consigliere Antonio Levoni dei Liberali, vorrei precisare che quanto affermato non corrisponde assolutamente a verità. Lo scrivente fa parte di Forza Italia e non è componente di alcuna "ala" del partito, e men che meno in contrapposizione con il sindaco e con la sua giunta. Sono un consigliere eletto in Forza Italia e per Forza Italia svolgo la mia attività politica avendo sempre come obiettivo di pubblico amministratore, il bene della comunità piacentina».

Mauro Saccardi, consigliere comunale del Gruppo Misto