«Senza la dedizione ed abnegazione dimostrata dai nostri medici, ci sarebbero stati molti più decessi»

«Relativamente a quanto da me espresso in Consiglio Comunale – interviene Antonio Levoni, consigliere dei “Liberali Piacentini” - durante l’audizione del direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, desidero precisare quanto segue. Il mio riferimento ad alcuni medici di base ed all’auspicio di creare le condizioni affinché gli assistiti possano essere visitati dai loro medici di famiglia in modo tradizionale, era finalizzato all’ottenimento di una maggiore attenzione da parte di Asl nei confronti della categoria in quanto, come da intervista televisiva sul Tg2, un medico di base piacentino aveva lamentato l’assoluta mancanza di attrezzature idonee alle visite mediche».

«Inoltre lo stesso aveva manifestato palesemente l’assoluto timore di svolgere la sua normale attività per i rischi derivanti dal Covid-19. Non era assolutamente nelle mie intenzioni sminuire l’enorme impegno dimostrato dalla categoria dei medici di famiglia nei tragici mesi di emergenza sanitaria.

Anzi, colgo l’occasione per affermare che senza la loro dedizione ed abnegazione dimostrata con i fatti quotidianamente, vi sarebbero stati certamente più decessi. Mi auguro ora che il direttore Baldino sappia fornire ogni mezzo necessario alla categoria dei medici di base affinché gli stessi possano svolgere al meglio la loro attività. Questo era l’esclusivo intento contenuto nel mio intervento in Consiglio comunale».