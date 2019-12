Sforza: «Bonaccini nasconde il simbolo Pd». Il presidente: «Non ha capito la legge elettorale»

Botta e risposta su Twitter tra il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – in cerca della rielezione alle Regionali del 26 gennaio 2020 – e Corrado Sforza Fogliani, presidente di Assopopolari e presidente d'onore della Banca di Piacenza. Sul popolare social network l’avvocato Sforza Fogliani commenta la realtà piacentina – sono note le sue critiche all’Amministrazione Barbieri -. Negli ultimi tempi si è dedicato soprattutto a sviscerare i temi della campagna elettorale per le Regionali. In un tweet ha tirato in ballo proprio Bonaccini, che non ha mancato di replicare. «Bonaccini – è il cinguettio di Sforza Fogliani - nasconde il simbolo Pd. Non è una novità, le bandiere rosse le hanno sempre tirate fuori dopo… Ma stavolta è diverso: vogliono che la gente non capisca che se il Pd perde qua... cambia la geografia politica di tutta Italia!».

«Forse lei – è la risposta pepata dello stesso Bonaccini - non conosce la legge elettorale, ma basterebbe studiarla. Io non sono il candidato del Pd, ma di una coalizione fatta di sei liste a mio sostegno. Dopodiché nel simbolo del Pd ci sarà la scritta “BONACCINI”. Com’è che nel simbolo della Lega o di Fratelli d’Italia non c’è “BORGONZONI”?». Sforza Fogliani va avanti: «Presidente, non so chi di noi due non conosce la legge elettorale. Non mi pare proprio che questa Le imponga di nascondere il simbolo del Pd. Ma siccome non faccio di mestiere il politico (per mia fortuna) posso sbagliarmi. Mi indichi la norma, per favore, pronto a correggermi».