Stragliati (Lega): «La legge sulla omotransnegatività va contro la famiglia e la libertà»

Valentina Stragliati, candidata della Lega alle elezioni di domenica 26 gennaio in Emilia-Romagna va all’attacco della legge contro l’omotransnegatività, approvata dalla sinistra in Regione il 27 luglio scorso con 33 voti favorevoli e 10 contrari. Un’approvazione giunta alla 7.159° votazione, a causa dei 1780 emendamenti presentati da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

«E’ una legge sbagliata – dice Stragliati - che non promuove la parità e non protegge dalle discriminazioni nessuno, ma anzi va contro la famiglia e la libertà. E lo dico a maggior ragione da donna, particolarmente attenta alla battaglia contro ogni forma di discriminazione, ai temi della parità di genere e della tutela dei diritti di tutti; un impegno che occorre portare avanti attraverso l’applicazione delle leggi esistenti, che prevedono già le aggravanti per reati così abietti. Per questo mi impegnerò, una volta in Regione, ad abrogare una legge ideologica e pericolosa».