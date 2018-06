«Subito una legge contro le truffe agli anziani»

«La legge che avrebbe inasprito le pene sulle truffe agli anziani è rimasta sepolta nella scorsa legislatura fra le macerie del Senato e quelle del governo targato Pd. Come rimangono tuttora sepolte le prospettive di arginare quest’odioso fenomeno che colpisce i nostri anziani. Si registrano in questi giorni nuovi casi di truffe ai danni di anziani a Piacenza, il fenomeno è in costante e preoccupante aumento". Scrive in una nota il segretario cittadino di Forza Nuova, Maurizio Callegari.

«Riteniamo necessario da subito potenziare gli apparati di prevenzione delle varie forze dell’ordine e potenziare i controlli verso quei soggetti recidivi a delinquere. E’ inutile negarlo i soggetti da attenzionare provengono da altre città e trovano le loro basi nei campi nomadi sparsi per tutto il Paese. Campi che non hanno più ragione di esistere e dove le leggi Italiane a malapena riescono a scalfire i residenti. Forza Nuova chiede una totale revisione della legge esistente, con un duro inasprimento delle pene per i reati sopra descritti».