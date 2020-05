Tagliaferri (Fdi): «Stop ai ritardi nella liquidazione dell'anticipo Pac 2020»

«Quali sono i tempi di liquidazione dell’anticipo Pac 2020 alle aziende agricole, tenuto conto che si rischia di avere gli stessi tempi di anticipo degli anni ordinari? A che punto è, nel dettaglio, la liquidazione del saldo della PAC 2019 relativamente agli adempimenti a carico della Regione e quali sono le motivazioni di eventuali ritardi nella liquidazione dello stesso?». A chiederlo, in un'interrogazione alla Giunta, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che ricorda come «la Regione, pur molto attiva e sollecita nel richiedere al governo un intervento urgente in questa direzione, rispetto alla Pac 2019 sarebbe in ritardo nel pagamento del saldo e non solo per le aziende agricole che avevano questioni tecniche in sospeso».

