Valdaveto, la frana preoccupa. Fd’I: «Finanziare subito l’intervento»

Nel merito delle abbondanti piogge di primavera, il sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi ha segnalato una serie di smottamenti e frane nelle adiacenze di strade su vari comuni minori della Valnure e Valdarda che mettono a rischio la viabilità. In particolare, sarebbe importante intervenire prima della stagione estiva in cui questi comuni si ripopolano e hanno la massima affluenza di villeggianti. I lavori per la messa in sicurezza di alcune di queste strade sono già stati finanziati dalla regione. Il primo cittadino segnala però preoccupazione per una grossa frana in Valdaveto, a Salsominore, che potrebbe scendere sino al fiume Aveto con il pericolo di allagamenti. I consiglieri di Fratelli d’Italia Fabio Callori e Giancarlo Tagliaferri chiedono alla Giunta, tramite l’assessorato di competenza, di raccogliere quanto prima la segnalazione del sindaco di Ferriere finanziando anche l’intervento di messa in sicurezza di Valdaveto e garantendo così la piena viabilità della zona nel periodo vacanziero.