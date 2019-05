Siena è un incubo: il Piacenza perde e in Serie B ci va l'Entella. Biancorossi ai playoff

L’epilogo è amaro, ma una speranza resiste: ci sono ancora i play off da giocare. I biancorossi perdono 2-0 a Siena, l’Entella batte 1-0 la Carrarese in casa e sale in serie B. Al Franchi decidono le reti di Cianci e Gliozzi nel secondo tempo. Anche se il Piacenza recrimina per un gol annullato a Nicco nel primo tempo per un fallo molto dubbio. I tifosi del Siena esultano alla notizia della vittoria dell’Entella: è la vendetta servita fredda per l’anno scorso, quando il Piacenza, vincendo a Siena, pose fine alle ambizioni di promozione dei toscani. Questo ha innescato il nervosismo sulle tribune. I giocatori biancorossi sono rimasti in campo per diversi minuti dopo il triplice fischio, delusi per un’impresa solo sfiorata. E’ stato un cocktail d’emozioni ad alta intensità che ha messo a dura prova i cuori deboli. Anche perché il Piacenza è stato in B fino all’89’, quando dalla Liguria è arrivata la notizia del gol dell’Entella. Ora però bisogna guardare avanti: il Piacenza si deve giocare dei play off che comincerà dai quarti di finale, il prossimo 29 maggio, con due posti in serie B ancora da assegnare. Ci sono tre settimane buone per metabolizzare la delusione. I tifosi lo sanno, applaudono la squadra e le gridano di crederci ancora. Fanno bene. Loro hanno vinto comunque.

Gallery