Il meticcio maremmano George cerca casa

George è un bellissimo meticcio maremmano di 11 mesi e arriva dell'Abruzzo. Adottato in aprile, ha sempre vissuto in appartamento a Piacenza. Ora diventerà l'ennesima rinuncia di proprietà e, senza una casa, finirà in canile.

Si cerca una situazione adatta alle sue esigenze: casa con giardino, passeggiate al guinzaglio a cui è già abituato. È davvero bellissimo e adorabile con gli umani. Troviamogli presto una nuova famiglia che lo riempia di coccole e amore. Per info Paola: 335 536 1994