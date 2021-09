"A cena con la scienza", il 24 settembre incontro con Emilia Blanchetti

Proseguono gli incontri di "A cena con la scienza". Venerdì prossimo, 24 settembre, ci sarà Emilia Blanchetti: non una donna di scienza, questa volta, ma di comunicazione, che per passione e professione si è scelta il ruolo di raccontare al grande pubblico cosa bolle in pentola nel campo dell'innovazione. Fresca degli incontri di alto livello de "Il Verde e il Blu Festival" di Milano (https://verdeblufestival.it/), di cui è coordinatrice, ci parlerà delle idee e delle tecnologie per il futuro prossimo. Non è tutto! Blanchetti è anche curatrice delle pubblicazioni del NIMBY Forum, l'osservatorio che analizza i costi e i mille impedimenti determinati dalla cosiddetta "sindrome NIMBY" (acronimo per "not in my back yard", letteralmente "non nel mio cortile"): la persona più adatta quindi per illustrarci le opportunità del "fare" e le conseguenze del "non fare". "Ora tocca a noi", il titolo del suo libro, è un invito ad assumerci le responsabilità che abbiamo nei confronti di noi stessi e di chi ci succederà. La prenotazione va effettuata direttamente presso l'agriturismo e che si potrà accedere alla conferenza e alla cena solo se dotati di "green pass".

A CENA CON LA SCIENZA 2021 - XII EDIZIONE

CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA:

FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI,

MA PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA

L’Ulisse di Dante parla anche a noi!

2° incontro – venerdì 24 settembre, ore 19.00

Agriturismo LA TOSA - www.latosa.it

Loc. La Tosa – 29020 Vigolzone (PC)

Tel. 0523-870727 / Fax 0523-870358 / e-mail info@latosa.it

TOCCA A NOI! SIAMO STATI IL PROBLEMA, POSSIAMO ESSERE LA SOLUZIONE

Relatrice: EMILIA BLANCHETTI

Esperta di comunicazione pubblica e ambientale, curatrice di eventi

e pubblicazioni di carattere economico/ambientale, scrittrice

Emilia Blanchetti inizia la sua attività professionale nel 1984 in ACI, Automobile Club Italiano, come project manager del servizio di soccorso sanitario con eliambulanze. Nel 1991 è in PRES (Gruppo Siemens) come direttore della comunicazione. Nel 1998 entra in PDC, agenzia di comunicazione di cui diventa consigliere di amministrazione e responsabile dei servizi editoriali. Dal 1998 al 2001 è direttore responsabile della testata “e-gov” del Gruppo Maggioli. Si occupa di comunicazione pubblica e istituzionale, consensus building e industry advocacy da oltre vent’anni. Da oltre dieci anni segue il coordinamento scientifico del programma de “Il Verde e il Blu Festival” (già Festival dell’Energia) e delle pubblicazioni legate al Nimby Forum. Oggi è Partner di Beulcke & Partners, collabora come docente alla realizzazione di percorsi formativi sulle tematiche legate alla comunicazione e alla gestione del consenso (Ied, Università Bocconi, Università di Pisa). Nel 2020 ha pubblicato, per Edizioni Ambiente, il libro “Tocca a noi! Siamo stati il problema, possiamo essere la soluzione” scritto con Elena Comelli. È anche scrittrice: il suo romanzo “Tramonti d’Occidente” è pubblicato dall’Editore Autodafé.