A Lugagnano lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Veneto

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la

Strada Provinciale n. 47 di Antognano e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dalla progressiva km 0+595 circa alla progressiva km 0+610 circa, nel centro abitato

di Lugagnano. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale in corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 47 di Antognano e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dalla progressiva km 0+595 circa alla progressiva km 0+610 circa, a partire dal giorno 02.05.2022, nel centro abitato di Lugagnano, mediante l’istituzione di:



- senso unico alternato;- limite di velocità di 30 km/h.