Africa mission, avviata a Piacenza la campagna "Gli agrumi dell'amicizia"

Tornano i limoni e le arance della campagna "Gli agrumi dell'amicizia" di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Nella sede di Piacenza sono arrivate 200 cassette di arance e 100 cassette di limoni, pronte per essere distribuite. Da venerdì 18 febbraio nella sede di Piacenza, in via Martelli 6, sarà possibile prendere i sacchetti di limoni e arance con un'offerta minima di 5 euro negli orari di apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

In questa prima tranche sia i limoni sia le arance provengono dalla Calabria: si tratta, in entrambi i casi, di prodotti non trattati e biologici, ma soprattutto buonissimi. Anche perché offrono l'occasione di aiutare le attività portate avanti dal Movimento in Uganda. A breve tuttavia arriveranno anche i maxi-limoni di Procida, che da sempre costituiscono una certezza della campagna “Gli agrumi dell’amicizia”.

«Anche quest’anno tornano le arance e i limoni – il commento del direttore Carlo Ruspantini – e rappresentano un’occasione per darci una mano: per noi questa campagna è una tradizione, un evento prezioso che interessa diverse sedi in Italia e che offre loro l’occasione di collaborare ulteriormente per il sostegno dei progetti in Uganda».