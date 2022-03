AiPo, terminati i lavori di risistemazione sul Po tra Cremona e Castelvetro

Sono terminati ulteriori due interventi di sistemazione morfologica del Fiume Po alla curva di regolazione in sinistra dell’alveo di magra n.45 compreso tra i confini della Lombardia ed Emilia Romagna, nei comuni di Spinadesco e Cremona e nel comune di Castelvetro Piacentino da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Direzione Navigazione Interna, in sinergia con l’Ufficio territoriale AIPo di Cremona.

I lavori eseguiti, per un importo di 500.000 euro, ricomprendono il rifacimento della scarpata ed il consolidamento del fondo alveo della curva stessa, al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio, nonchè la salvaguardia della pubblica incolumità dei territori rivieraschi del corso del Fiume Po, con particolare riferimento alle vicine infrastrutture pubbliche (Canale MI-CR-Po) e la zona industriale posta ad est della città di Cremona.

Inoltre, sono stati eseguiti interventi di ripristino ambientale con l’obiettivo di riportare le aree interessate dai dissesti alle condizioni originarie, attraverso la ricostruzione di una fascia ripariale con specie autoctone, che risultano essere le più adatte alle condizioni del terreno e climatiche della zona, in quanto insediatesi spontaneamente nel territorio.